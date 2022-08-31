Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli kürekçiler Balkan Şampiyonası'nda yarışacak
Milli kürekçiler, Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Balkan Kürek Şampiyonası 9-11 Eylül tarihlerinde Visegrad'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonada Türkiye'yi yıldızlarda 18, gençlerde 20 sporcu temsil edecek.
Etiketler: Bosna Hersek
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