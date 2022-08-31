Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cornelius, Kopenhag için sağlık kontrolünden geçecek
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 29 yaşındaki golcü futbolcunun bugün ülkesine giderek eski takımıyla sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Andreas'ı yeniden Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde Kopenhag formasıyla tüm kulvarlarda 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol attı.
Etiketler: Danimarka Trabzonspor Transfer Haberleri
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