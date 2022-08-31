Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Southampton, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Southampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.
St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadelede Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Romeo Lavia ve 45+1. dakikada Adam Armstrong attı.
Chelsea'nin golünü, 23. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonuçla Southampton, 7 puana yükseldi. İkinci maçını kaybeden Chelsea de 7 puanda kaldı.
Günün diğer bir maçında Fulham, Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Crystal Palace-Brentford ve Leeds United-Everton maçları ise 1-1 sona erdi.
Etiketler: Chelsea Premier Lig
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