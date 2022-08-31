Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rıdvan'dan İskoçya'da ilk asist
İskoçya Lig Kupası'nda Rangers sahasında Queen of the South'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, İskoçya kariyerinin ilk asistini yaptı.
İskoçya Lig Kupası'nda Rangers, Queen of the South'u konuk etti.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-1'lik ev sahibi ekip üstünlüğüyle noktalandı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri Ure ve Arfield (2) kaydetti. Konuk ekip adına Connelly'nin golü tur için yeterli olmadı.
Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı ve 90 dakika süre aldığı karşılaşmada Rangers kariyerinin ilk asistini yaptı.
Etiketler: İskoçya
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