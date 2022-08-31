Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Berisha'yı Augsburg'a kiraladı
Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 11:22
- 11:20
- 11:11
- 11:07
- 11:11
Sıradaki Haber
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz