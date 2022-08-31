Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

Türkiye'nin maç programı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

Turnuva formatı

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek.

Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.