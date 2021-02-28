ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

Tüm dünyada yankı uyandıran karşılaşmayı boksörümüz Avni Yıldırım 3. raundun sonunda teknik nakavt ile kaybetti.