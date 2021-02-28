Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Avni Yıldırım, Canelo Alvarez'e kaybetti
Milli boksör Avni Yıldırım, WBC - WBA Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında, kemerlerin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez'e kaybetti.
ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında profesyonel boksörümüz Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.
Tüm dünyada yankı uyandıran karşılaşmayı boksörümüz Avni Yıldırım 3. raundun sonunda teknik nakavt ile kaybetti.
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