Türk Telekom Stadı'nda ağır bir zeminde oynanan müsabakanın ilk yarım saati iki takım adına da pozisyon anlamından kısır geçti.

Müsabakanın 38. dakikasında Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 45. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda iki takımda da pozisyon bulmakta zorlanırken, skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Galatasaray, ikinci Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 3 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Sahasında 10 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

İç sahada bu sezon çıktığı 12 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 10 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Falcao 2 ay sonra sahada

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay sonra resmi maçta forma giydi.

Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.

Falcao, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının 86. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyunda dahil oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mustafa Muhammed gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, 6. resmi maçında 6. golünü attı.

Mısırlı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Türkiye Kupası'nda 1 kez fileleri havalandıran Muhammed, ligde de 5 karşılaşmanın 4'ünde 5 kez gol buldu.

Mustafa Muhammed'in gollerinin ardından stat hoparlöründen Mira Moufarrej'in seslendirdiği "Ya Mustafa" şarkısı çalındı.

Emre Kılınç'ın golü VAR'a takıldı

Galatasaray'da Emre Kılınç'ın 65. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Henry Onyekuru'nun indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Arda Turan, rakiplerinin önünü kapatmasının ardından pasını yay içindeki Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin vuruşunda yerden giden meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR'daki Halil Özkahya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Mete Kalkavan, pozisyonda Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Muslera 300. maçında kalesini gole kapattı

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, çıktığı 300. lig maçında kalesini gole kapattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi olan Muslera, ayrıca sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak da kayda geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu sezonun 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçıyla formasına kavuşan Muslera, üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu unvanını aldı.

Bu sezon 8 lig müsabakasında forma giyen 34 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapattı. Tecrübeli file bekçisi, 3 müsabakada ise sadece 3 kez kalesinde gol gördü.

Muslera, çıktığı 300. lig karşılaşmasının ise 112'sinde kalesinde gole izin vermedi.