Türk Telekom Stadyumu'ndan oynana Büyükşehir Belediye maçının ardından Galatasaray galibiyet serisini 8'e çıkardı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 38. ve 45. dakikalarda Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ağlarla buluşturdu. Mustafa Muhammed ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Emre Kılınç'ın 65. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından "elle oynama" gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'de 18. kez sahadan üç puanla ayrılan Galatasaray, 57 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde 13'üncü yenilgisini alarak 25 puanda kalarark küme hattından uzaklaşamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

18. dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

24. dakikada Da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde top ters kanattaki Emre Kılınç'a geldi. Ceza sahasına girip son çizgiye inen Emre'nin ortasında altıpas içinde Onyekuru meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Göktuğ'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı santrforun düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40. dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

GOL - 45. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Luyindama'nın ceza sahasına uzun pasına hareketlenen Mustafa Muhammed, sağ çaprazda çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Luyindama'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokulan Rashani, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu şut çekmek yerine pasını sağındaki Gomes'e aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak takım arkadaşının arkasında kalınca takımı önemli bir fırsattan yararlanamadı.

GOL İPTAL - 65. dakikada Onyekuru'nun indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Arda Turan, rakiplerinin önünü kapatmasının ardından pasını yay içindeki Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin vuruşunda yerden giden meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Mete Kalkavan, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

73. dakikada Belhanda'nın kaptırdığı top sonrası Osman Çelik'in pasıyla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazda karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

90+6. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top Göktuğ'dan döndü.

Karşılaşmayı Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 73 Taylan Antalyalı), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 72 Belhanda), Arda Turan (Dk. 83 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhamed (Dk. 86 Radamel Falcao).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Manuel da Costa, Teikeu, Leo, Omolo, Osman (Dk. 77 Murat Uçar), Rahman Buğra (Dk. 46 Elbasan Rashani), Cenk Ahmet (Dk. 76 Emrah Başsan), Aatif Chahechouhe, Ricardo Gomes (Dk. 67 Moestafa El Kabir).

Goller: Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Etebo, Dk. 79 Mustafa Muahmmed, Dk. 81 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 47 Adolphe Teikeu, Dk. 64 Aatif Chahechouhe, Dk. 90 El Kabir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)