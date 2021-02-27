Oğlu Vesa tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir kanser tedavisi gören Hannu Mikkola bugün vefat etti.

1983 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında zirveye ulaşan Mikkola, aynı şampiyonada üç kez ikincilik de elde etmişti.

Mikkola, Finlandiya'da düzenlenen 1000 Lakes Rallisi'nde 7, Büyük Britanya'daki RAC Rallisi'nde ise 4 kez şampiyonluğa uzanmıştı.