Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski dünya şampiyonu rallici Hannu Mikkola hayatını kaybetti
Eski dünya şampiyonu Finlandiyalı rallici Hannu Mikkola, 78 yaşında hayata veda etti.
Oğlu Vesa tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir kanser tedavisi gören Hannu Mikkola bugün vefat etti.
1983 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında zirveye ulaşan Mikkola, aynı şampiyonada üç kez ikincilik de elde etmişti.
Mikkola, Finlandiya'da düzenlenen 1000 Lakes Rallisi'nde 7, Büyük Britanya'daki RAC Rallisi'nde ise 4 kez şampiyonluğa uzanmıştı.
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