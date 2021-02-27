Turuncu-lacivertli ekibin sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Rafael ile sakatlanıp oyundan çıkan Deniz Türüç, Antalyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Azubuike ve Junior Fernandes de karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Guldrandsen ve Ponck'a yer verdi.

Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda oynanan maça Volkan Babacan, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Ponck, Crivelli ilk 11'iyle çıktı.

Ev sahibi takımda zorunlu değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor'da, ligde son yapılan Gaziantep maçına göre bir değişikliğe gidildi.

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Hakan Özmert'in yerine Doğukan Sinik, ilk 11'de başladı.

Akdeniz temsilcisi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill 11'iyle çıktı.