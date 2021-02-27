Antalya'da kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 sona erdi.
Ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkartan Fraport TAV Antalyaspor aldığı beraberliğin ardından haftayı 34 puanla kapattı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada vücut çalımı ile kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topu önüne alan Gulbrandsen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (DK. 82 Podolski), Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 82 Omar Imeri), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 69 Sidney Sam)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte (Dk. 57 Ömer Ali Şahiner), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ndayishimiye), Aleksic (Dk. 81 Fernandes), Berkay Özcan, Crivelli (Dk. 70 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 70 Giuliano)
Sarı kart: Dk. 87 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)