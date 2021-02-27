Sivasspor 32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'de 10'uncu beraberliğini alan Çaykur Rizespor 28 puana yükseldi.

Ligdeki 11'inci beraberliğini alan Sivasspor ise puanın 32'ye çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.

14. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in ortasında Hakan Arslan'ın penaltı noktasından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Claudemir'in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel'in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.

30. dakikada Fajr'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

KIRMIZI KART - 32. dakikada orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

42. dakikada kazanılan faul atışında Gradel'in vuruşunda barajdaki oyuncudan seken top, kaleci Gökhan Akkan son anda müdahalesi ile direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

45+2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare'nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk'un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Çetin, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Selim Ay, Emir Dilaver, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Sabo, Samudio, Soderlund

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Ziya Erdal, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo, Dk. 40 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)