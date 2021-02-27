Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, basın mensuplarına, Afganistan'da golfün yeni tanınan bir spor dalı olduğunu söyledi.

Turnuva kapsamında Afganistan'dan 18 sporcunun özel olarak davet edildiğini anlatan Kara, sporculara golf eğitimi verdiklerini, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini belirtti.

Afgan sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Kara, "Çok uzun mesafeden geldiler. Tüm oyuncularla onları aynı sahada görmek çok gurur verici. Umarım ilerleyen sürede yine gelirler." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde golfün gelişmesi için Türkiye'den destek bekliyoruz"

Afganistan Golf Federasyonu Genel Sekreteri İmran Ali de kendilerini davet eden yetkililere teşekkür etti.

Ali, Antalya'daki sahaların ve bölgenin çok güzel olduğunu vurguladı.

"Oyuncularımız turnuvaya katıldı, çok memnun olduk. Türkiye'deki bu tür turnuvalara katılmak istiyoruz. Ülkemizde iki golf sahası var. Türkiye'deki gibi yemyeşil çimlere sahip değiliz. Ülkemizde golfün gelişmesi için Türkiye'den destek bekliyoruz."