Formula 1 ekiplerinden Ferrari, yeni sezon öncesi takımı tanıttı. Lansmanda takım patronu Mattia Binotto ile pilotlar Carlos Sainz ve Charles Leclerc de yer aldı.

İtalyan ekibi, 28 Mart'ta başlayacak yeni sezondan oldukça umutlu..

Binotto, "Yeni bir sürücü kadrosuna sahibiz: Carlos ve Charles. 1968'den bu yana Ferrari'de görülmüş en genç sürücü ikilisi. Geleceğimizi onların etrafında kurmayı planlıyoruz. Onlar da Ferrari'nin uzun ve inanılmaz tarihinin bir parçası olduklarının farkındalar."ifadelerini kullandı.

Tanıtımda pilotlar Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in görüşlerine de yer verildi. Sezon öncesi bir araya gelen ve değerlendirme yapan ikili gözünü şampiyonluğa çevirdi.

Takımı yeniden zirveye taşıyacaklarını dile getiren Ferrari pilotları, Büyük bir sorumluluğumuz var bunun farkındayız. "Hep birlikte toparlanmaya ve Ferrari'yi yeniden bir numaraya getirmeye çalışacağız şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon takımlar sıralamasında altıncı olan Ferrari, 1980'den bu yana en kötü performansını sergilemişti.