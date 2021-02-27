Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 semptomları görülmesi üzerine yapılan test sonucunda koronavirüse yakalanan federasyon başkanız Prof. Dr. Ersan Başar evinde tedaviye alındı.

"Covid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Ersan BAŞAR evinde tedaviye alınmıştır. Ancak, Prof. Dr. BAŞAR’nın ateşinin düşmemesi ve rahatsızlığının artması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak tedavisi SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilecektir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."