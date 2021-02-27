Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan siyah beyazlılar, son üç lig maçını kazanarak yeniden çıkışa geçti.

Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıda skor üstünlüğünü elde ettikten sonra 2’inci yarıda tempoyu düşüren siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ortaya konan futboldan memnun olduğu ifade edildi.

Süper Lig’de 4 maç aradan sonra golle buluşan Vincent Aboubakar ile 6 maç sonra gol atan Cyle Larin’in skora katkı yapması da teknik heyeti sevindiren bir diğer konu oldu.

Diğer yandan salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılacak Beşiktaş, ara vermeden çalışmalarına başladı.

Vida'nın ciddi bir problemi yok

Ağrı hissettiği için Yukatel Denizlispor maçının 74’üncü dakikasında oyundan çıkan Domagoj Vida’nın ciddi bir probleminin olmadığı öğrenildi. Deneyimli stoper, Malatya deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

Sakatlığını atlatan ve Yukatel Denizlispor maçında yedek kulübesinde olan Rachid Ghezzal’ın da görev verilmesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında oynayabileceği gelen haberler arasında.

Siyah beyazlılarda Gençlerbirliği maçında sakatlanan Cenk Tosun’un oynama ihtimali bulunmuyor. Francisco Montero’nun durumu ise son taktik antrenmanda belli olacak.