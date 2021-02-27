Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ali Koç antrenmanı takip etti
Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de antrenmanı takip etti.
Etiketler: Fenerbahçe Trabzonspor Ali Koç Süper Lig
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