Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde futbolcuların katıldığı antrenmanla sona erdi.
Antrenmanda, koronavirüs testleri negatife dönen futbolcular da yer aldı.
Öte yandan oyuncu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına dün yapılan Covid-19 testleri negatif çıkmıştı.
Bordo-mavili takım, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig
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