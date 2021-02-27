Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona deplasmanda galip
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmada Sevilla, Barcelona'yı ağırladı.
Katalan ekibi, Dembele'nin 29 ve Messi'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.
Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti.
Haftaya 3. sırada başlayan Barcelona, puanını 53'e yükseltti. Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.
Etiketler: Barcelona
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