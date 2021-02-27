Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG, Dijon'u farklı yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Dijon'u 4-0 mağlup etti.
Haftaya 3. sırada başlayan PSG, puan tablosunun son basamağında yer alan Dijon'a konuk oldu.
Son 3 yılın şampiyonu PSG, Mbappe (2), Kean ve Pereira'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.
PSG puanını 57'ye çıkarırken, Dijon 15 puanda kaldı.
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