Ara transfer dönemi sona erdi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.
[Fotoğraf: AA]
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma saat 18.00 itibariyle sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019, ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 - 31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Etiketler: ara transfer dönemiSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 18:00
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