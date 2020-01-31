Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar’ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Orta sahada görev alan Orkan Çınar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.
Etiketler: Orkan Çınar BeşiktaşSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:26
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