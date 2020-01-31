Sivasspor'a Sırp forvet
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Demir Grup Sivasspor, Petar Skuletic'i kadrosuna kattığını açıkladı
[Fotoğraf: Sivasspor Kulubü]
Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Kulüp sitesinden yapılan açıklamda, Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.
Kırmızı beyazlı ekip ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.
Etiketler: demir grup sivasspor Petar SkuleticSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:58
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