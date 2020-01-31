Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.
Etiketler: Galatasaray Steven NzonziSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:37
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