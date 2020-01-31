Ersan Gülüm Antalyaspor'a imza attı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.
[Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü]
Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.
Hoş Geldin @GlmErsan— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 31, 2020
Kulübümüz Ersan Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/axr3KhTzy5
Etiketler: Antalyaspor Ersan Adem GülümSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:01
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