Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Cruzeiro Esporte Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecek

Bordo mavili kulüp Messias'ın geçici transferi için herhangi bir bedel ödemeyecek ve bonservisi için opsiyon hakkını da elinde bulunduracak.

"Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir."

2,5 yıllık anlaşma imzalandı

Trabzonspor, Manoel Messias ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya; 2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde, 2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR, 2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."