Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

İdman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, bugün saat 15.00'te özel uçakla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

[Fotoğraf: DHA]

Rebocho sürprizi

Öte yandan, siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda, sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho sürprizi yaşandı.

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki, kadroya dahil etti.

Sakatlıkları bulunan Lens ve Dorukhan ile kart cezalısı Necip'in bulunmadığı kadro şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."

