Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Etiketler: Fenerbahçe süper lig TrabzonsporSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:57
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