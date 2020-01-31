Beşiktaş, takımla beraber bir süredir antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'in lisansını çıkardı.

Sezon başında Beşiktaş ile çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkartılmayan Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edildi.

[Fotoğraf: Beşiktaş Spor Kulubü]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR’a indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic’e Beşiktaşımızda başarılar dileriz." denildi.

Hasic son olarak Dinamo Zagreb'in rezerv takımı formasıyla 29.09.2018 tarihinde resmi bir müsabakada yer almıştı.