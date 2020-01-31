Allahyar Fenerbahçe'ye geri döndü
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbulspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 18 yaşındaki İranlı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Fenerbahçe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sayyadmanesh, bu sezon İstanbulspor ile tüm kulvarlarda forma giydiği 11 maçta bir gol kaydetti.
Etiketler: İstanbulspor Fenerbahçe Allahyar SayyadmaneshSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:35
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