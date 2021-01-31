Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor. Başkent ekibi, Fraport Antalyaspor'a evinde yenildi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Antalyaspor, 87. dakikada Sidney Sam'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Antalyaspor puanı 29 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

GOL - 87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill

Gol: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Ersun Yanal: Oyuncularımızın ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5 maçlık yenilmezlik serilerini ikinci yarının ilk haftasında da sürdürmek için müsabakaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yanal, daha iyi bir takım olmak için çabaladıklarını anlattı.

"Futbolcularımı oyun disiplinine sadık kaldıkları için kutluyorum. Gelecek için cesaret topladık. Sam'in doğum gününde gol atması sevindirdi. Oynayacağımız diğer maçlarda, sakat oyuncuların da katılacağını düşünürsek daha rekabetçi ve kaliteli bir takım olma adına yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımızın kendileri ve takımları adına ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum."