Eskişehirspor’da altyapıdan yetişen Bilal Ceylan için açıklama yaparak başarılar diledi.

"Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibarıyla veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal."

Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti.Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal! pic.twitter.com/7lSwgkeRhL — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) January 31, 2021

[Fotoğraf: AA]

17 yaşındaki savunma oyuncusu Bilal Ceylan, ligde 5-2 yenildikleri Adanaspor karşılaşmasında Es-Es formasını son kez giydi.

Maçın ardından takımla birlikte Eskişehir’e dönen Bilal Ceylan, Beşiktaş’a imza atmak için kentten ayrılırken takım arkadaşlarıyla vedalaştı.