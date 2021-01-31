Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verildi.
"Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş."
Beşiktaş, mutluluktur.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2021
Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.#ArmandaSaklı pic.twitter.com/vIZqnaWgFp
Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.
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