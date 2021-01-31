Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verildi.

"Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş."

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.