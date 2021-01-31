Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan Pelkas'ın çekilen MR'ında grade 2 yırtık tespit edidi.

Tedavisine başlanan Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımından ayrı kalacak.