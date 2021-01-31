Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan Pelkas'ın çekilen MR'ında grade 2 yırtık tespit edidi.
Tedavisine başlanan Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımından ayrı kalacak.
Bilgilendirme | Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/KzuIvVw2ge— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021
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