64. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Erzurumspor, ligde ilk kez evinde galip geldi.

Her iki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Petrus Boumal 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+8. dakikada MKE Ankaragücü'nde Endri Çekici de rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Ankaragücü'nde Paintsil de, maçın ardından hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Bu sezon iç sahada ilk kez kazananan Mesut Bakkal'ın öğrencileri 20 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Osman Çelik, topa kafa vurdu ancak kaleci Korcan Çelikay uzanarak topu kontrol etti.

GOL - 68. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Novikovas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa vuran Cenk Ahmet Alkılıç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilen gol, VAR odası incelemesinden sonra gelen uyarı üzerine hakem Ümit Öztürk tarafından geçerli sayıldı. 1-0

KIRMIZI KART - 73. dakikada Petrus, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+6. dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Badji topa dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

KIRMIZI KART - 90+8. dakikada Endri Çekici, gole giden El Kabir’i düşürünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+9. dakikada Novikovas'ın ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşunda pası alan Da Costa sert vurdu ancak kaleci Korcan Çelikay topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 46 Osman Çelik), Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Hasan Hatipoğlu), Chahechouhe (Dk. 85 Gökhan Kardeş), Emrah Başsan (Dk. 62 Nivokovas) Ricardo Gomes (Dk. 62 El Kabir)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan (Dk. 89 Endri Çekici), Sarlija (Dk. 84 Borven), Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Saba Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, El Hadji (Dk. 60 Alper Potuk), Paintsil, Badji

Gol: Dk. 68 Cenk Ahmet Alkılıç

Sarı kartlar: Dk. 17 Omolo, Dk. 37 Chahechouhe, Dk. 62 El Kabir, Dk. 71 Novikovas, Dk. 90+7 Hasan Hatipoğlu, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 İbrahim Akdağ, Dk. 56 Badji, Dk. 59 El Hadji, Dk. 68 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 73 Petrus Boumal, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+8 Endri Çekici, Paintsil (Maç bittikten sonra) (MKE Ankaragücü)