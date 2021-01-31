Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ara transfer dönemi sona eriyor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Süper Lig TFF
Son Haberler
- 13:21
- 13:11
- 13:05
- 12:50
- 12:49
Sıradaki Haber
NBA'de Brooklyn Nets, Shumpert'ı kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz