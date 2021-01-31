Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu.
Aydeniz Et Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
"Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun."
Etiketler: TFF TFF 1. Lig Sosyal Medya
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