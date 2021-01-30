Avusturya'da düzenlenen Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nın 9 seri üzerinden koşulan 400 metre koşusunda İlyas Çanakçı, 47,03'lük zamanıyla genel sıralamada ikinci oldu ve en iyi derecesini elde etti.

Kendi serisini rahat bir şekilde kazanan 19 yaşındaki milli sporcu, genel sıralamada Hollandalı Jochem Dobber'in (46,62) arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Çanakçı, bu sonuçla 47,53 olan kişisel en iyi derecesini de 47,03'e indirme başarısı gösterdi.

Genç atletin bu derecesi, tüm zamanlar Türkiye listesinde de dördüncü sırada yer buldu.