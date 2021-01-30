Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe maç fazlasıyla lider
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ligde çıktığı son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 3 puana uzanan taraf Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla, sarı-lacivertliler ligde puanını 45'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 45+1. dakikada kendi kalesine Gökhan Akkan'dan geldi.
Konuk ekipte teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın 71. dakikasında yeni takımının başında ilk maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.
87. dakikada Çaykur Rizespor'da Fabricio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçti.
Etiketler: Çaykur Rizespor Fenerbahçe
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