Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasının günü değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bugün oynanan Alanyaspor-Sivasspor maçının ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.
Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı.
Etiketler: Süper Lig Alanyaspor Kayserispor
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