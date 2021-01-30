Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da ayrılık
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.
Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.
Etiketler: Denizlispor Süper Lig
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