Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.