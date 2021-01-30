Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Alanyaspor - Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da yağış altında başlayan mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.
Hakem Zorbay Küçük, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadeleyi durdurdu.
Ertelendiği açıklanan karşılaşmanın, yarın aynı saatte kaldığı yerden oynanması öngörülüyor.
Etiketler: Alanyaspor Sivasspor Son Dakika
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