Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, 22 haftada 35 puan topladı.

İç saha maçlarındaki performansıyla dikkatleri çeken kırmızı-siyahlılar, Galatasaray maçından önceki 17 maçı kaybetmemişti.

Geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Gaziantep FK, sonraki 17 iç saha müsabakasında 9 galibiyet, 8 de beraberlik elde etmişti.

Sa Pinto galibiyetle tanışamadı

Gaziantep temsilcisi, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde çıktığı HES Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi, Çaykur Rizespor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Sumudica'dan boşalan göreve Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Gaziantep FK, Pinto yönetimindeki ilk maçta 21. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, 22. haftada Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Ricardo Sa Pinto, Gaziantep ekibiyle çıktığı 2 maçta da galibiyetle tanışamadı.