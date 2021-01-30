Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında geride kalan 39 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 78 kez havalandırdı, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Caner, Szalai, Serdar, Sangare, Gustavo, Ozan, Pelkas, Thiam, Valencia, Samatta.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Emir Dilaver, Morozyuk, Donsah, Onur Bulut, Dokovic, Boldrin, Michalak, Samudio.