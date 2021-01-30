Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 05:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı'yı açıkladı
Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını resmen açıkladı.
Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve YunusMallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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