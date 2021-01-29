Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakan Kutlu, Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Kutlu ilk antrenmanına çıktı.
Ligin ikinci devresinin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Hakan Kutlu yönetiminde ilk defa çalıştı.
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