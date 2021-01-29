Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menemenspor'da kaleci Selmani ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, takımdan ayrıldı.
Menemenspor, Gentian Selmani'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini açıkladı. Arnavut kaleciye takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.
2019-2020 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin kalesini koruyan Selmani, 50 lig ve 1 kupa maçına çıktı.
Etiketler: TFF 1. Lig
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