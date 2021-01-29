Everton'da istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Celta Vigo da milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralamak istiyor.

İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 29 yaşındaki golcü için Everton ile masaya oturacak.

Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenli olarak forma giymek isteyen Cenk Tosun'un, Everton'dan ayrılmaya sıcak bakması Celta Vigo'nun elini güçlendiriyor.

Haberde, Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın da Cenk Tosun ile ilgilendiğine vurgu yapıldı.

Everton'da, 58 maçta 11 gol attı

2018 yılında Beşiktaş'tan, Everton'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, İngiliz ekibi ile çıktığı 58 maçta 11 kez fileleri havalandırdı, 6 da gol pası verdi.