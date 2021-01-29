Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray, Yedlin için Newcastle ile anlaştı
Galatasaray, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Yedlin için bonservis bedeli ödemeyecek.
Sağ bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Newcastle United’ın ardından ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin ile de anlaşma sağladı.
Taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.
Bonservis bedeli ödemeyecek
Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yedlin için bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray
Sıradaki Haber
Kars Çayı'nda curling oynayan çocukların hayalleri gerçek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz